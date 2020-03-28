Власти региона нашли для пострадавшего из-за коронавируса бизнеса 500 млн рублей

Власти региона нашли для пострадавшего из-за коронавируса бизнеса 500 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Алиханов о коронавирусе: «Вспышка уже здесь»
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Региональные власти нашли на поддержку бизнеса, сильнее всего пострадавшего из-за коронавируса, полмиллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в субботу, 28 марта.

«300 миллионов рублей — программа „Восток“. У нас прошла только первая волна отбора, ещё будет вторая. Эти 300 миллионов мы оперативно направим на кредитование уже существующего бизнеса под 0,1% — всего бизнеса, которому это будет необходимо, тем, кто наиболее пострадал сейчас (участникам программы пообещали выделить деньги позже, — прим. „Нового Калининграда“). 180 миллионов рублей — фонд развития промышленности, они также сейчас будут оперативно направлены на эти цели. 12 миллионов рублей фонда микозаймов также будут направлены на эти цели», — прокомментировал Алиханов.

По его словам, в общей сложности на поддержку заявились 130 компаний. Общая сумма, необходимая для помощи, составляет 750 миллионов рублей.

«Полмиллиарда у нас уже есть. Собственно, две трети из заявленного бизнесом на текущий момент мы можем покрыть сами. Мы, конечно, очень рассчитываем на дополнительный пакет поддержки, который будет сейчас сформулирован правительством Российской Федерации. Плюс достаточно серьёзные послабления были озвучены президентом. Надеемся, что их быстро оформят в законодательные решения и они будут воплощены уже в ближайшее время», — сказал губернатор.

Он отметил, что по отдельным видам бизнеса решения о предоставлении поддержки будут принимать в индивидуальном порядке. Антон Алиханов высказал мнение, что в условиях кризиса отдельные предприятия можно закрыть, а сотрудников направить на другую работу. В числе таких организаций он назвал турагентства и гостиничный бизнес.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter