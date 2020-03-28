Алиханов: налоговая остановила блокировки счетов и взыскания до 1 мая

Алиханов: налоговая остановила блокировки счетов и взыскания до 1 мая
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Налоговая служба остановила блокировки счетов и взыскания до 1 мая. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в субботу, 28 марта.

«Налоговая не взимает денег ни по каким налогам. У них есть стоп на блокировки счетов и на какие-либо взыскания до 1 мая. Думаю, что этот срок будет продлён при необходимости», — сказал глава региона.

Ранее губернатор заявил, что областное правительство нашло полмиллиарда рублей на поддержку калининградского бизнеса, который сильнее всего пострадал из-за коронавируса. На получение помощи из бюджета заявились 130 компаний, общая сумма необходимых средств оценивается в 750 миллионов.

«Собственно, две трети из заявленного бизнесом на текущий момент мы можем покрыть сами. Мы, конечно, очень рассчитываем на дополнительный пакет поддержки, который будет сейчас сформулирован правительством Российской Федерации. Плюс достаточно серьёзные послабления были озвучены президентом. Надеемся, что их быстро оформят в законодательные решения, и они будут воплощены уже в ближайшее время», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter