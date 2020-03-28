Алиханов: налоговая остановила блокировки счетов и взыскания до 1 мая

Налоговая служба остановила блокировки счетов и взыскания до 1 мая. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в субботу, 28 марта.

«Налоговая не взимает денег ни по каким налогам. У них есть стоп на блокировки счетов и на какие-либо взыскания до 1 мая. Думаю, что этот срок будет продлён при необходимости», — сказал глава региона.

Ранее губернатор заявил, что областное правительство нашло полмиллиарда рублей на поддержку калининградского бизнеса, который сильнее всего пострадал из-за коронавируса. На получение помощи из бюджета заявились 130 компаний, общая сумма необходимых средств оценивается в 750 миллионов.

«Собственно, две трети из заявленного бизнесом на текущий момент мы можем покрыть сами. Мы, конечно, очень рассчитываем на дополнительный пакет поддержки, который будет сейчас сформулирован правительством Российской Федерации. Плюс достаточно серьёзные послабления были озвучены президентом. Надеемся, что их быстро оформят в законодательные решения, и они будут воплощены уже в ближайшее время», — сказал губернатор.