Власти области придумали, чем помочь пострадавшему от коронавируса бизнесу

Правительство Калининградской области придумало, как помочь пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу. В списке мер поддержки значится всего три пункта. Их опубликовал 30 марта в Instagram губернатор Антон Алиханов.

Согласно публикации чиновника, сейчас возможно оформить отсрочку арендной платы у федеральных и муниципальных арендодателей на 6 месяцев, взять займы под 0,1% (всего выделено 500 млн руб.) Власти области также готовы предоставить поручительство для реструктуризации кредитов.

В сообщении также указаны доступные федеральные меры:

1. Понижение до 15% страховых взносов с ФОТ;

2. Срочный займ на фонд заработной платы (до 5 млн. рублей);

3. Налоговые каникулы на 6 месяцев (кроме НДС).

Чтобы получить консультацию или помощь, бизнесу предлагается обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области по телефону или электронной почте.

«Мы продолжим в диалоге с представителям бизнеса работу над улучшением наших мер поддержки. Свои предложения можете также оставлять в комментариях под этой публикацией, включим их в общий пул», — отмечается в публикации.

Напомним, ранее в марте в правительстве региона сообщали, что губернатор поручил разработать «полный пакет» мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.