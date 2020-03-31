Власти области придумали, чем помочь пострадавшему от коронавируса бизнесу

Власти области придумали, чем помочь пострадавшему от коронавируса бизнесу
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: ГД ужесточила уголовное наказание больным за нарушение карантина
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство Калининградской области придумало, как помочь пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу. В списке мер поддержки значится всего три пункта. Их опубликовал 30 марта в Instagram губернатор Антон Алиханов.

Согласно публикации чиновника, сейчас возможно оформить отсрочку арендной платы у федеральных и муниципальных арендодателей на 6 месяцев, взять займы под 0,1% (всего выделено 500 млн руб.) Власти области также готовы предоставить поручительство для реструктуризации кредитов.

В сообщении также указаны доступные федеральные меры:

1. Понижение до 15% страховых взносов с ФОТ;

2. Срочный займ на фонд заработной платы (до 5 млн. рублей);

3. Налоговые каникулы на 6 месяцев (кроме НДС).

Чтобы получить консультацию или помощь, бизнесу предлагается обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области по телефону или электронной почте.

«Мы продолжим в диалоге с представителям бизнеса работу над улучшением наших мер поддержки. Свои предложения можете также оставлять в комментариях под этой публикацией, включим их в общий пул», — отмечается в публикации.

Напомним, ранее в марте в правительстве региона сообщали, что губернатор поручил разработать «полный пакет» мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter