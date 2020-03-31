В Калининградской области открыли горячую линию для бизнеса

Власти региона запустили горячую линию для бизнеса. Специалисты областного Центра поддержки предпринимательства будут предоставлять консультации по вопросам поддержки в условиях санитарных ограничений и рассказывать о программах льготных займов.



«Представители бизнеса также могут обращаться на горячую линию в случаях, когда им требуется содействие в переговорах с банками по отсрочке платежей и реструктуризации графика по текущему кредиту», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

Телефон горячей линии — 994-588, добавочный номер — 1. Вопросы также можно направлять на электронный адрес covid@mbkaliningrad.ru.