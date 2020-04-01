Правительство области нашло в бюджете 100 млн руб. для оставшихся без работы

Правительство области нашло в бюджете 100 млн руб. для оставшихся без работы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области намерено выделить 100 млн руб. на доплату местным жителям, которые могут остаться без работы из-за вызванного коронавирусом кризиса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил губернатор Антон Алиханов во время эфира в Instagram.

«У нас появилась идея, есть определенные финансовые ресурсы в бюджете региональном — порядка 100 миллионов рублей, которые мы хотели бы направить на дополнительные выплаты для людей, оставшихся без работы. Где-то порядка 5, может, 6 тысяч рублей ежемесячно, помимо выплат из федерального фонда социального страхования. То есть, таким образом, выплата будет не 12200, а порядка, соответственно, 17-18 тысяч рублей», — заявил Алиханов.

Власти области также планируют выдавать нуждающимся продуктовые карты.

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