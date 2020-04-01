В Петербурге возбудили два уголовных дела за нарушение карантина

В Санкт-Петербурге против двух человек возбудили уголовное дела по подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Следственного комитета России (СКР) по Северо-Западу.

По данным следствия, подозреваемые контактировали с лицами, зараженными коронавирусом, однако не соблюдали режим самоизоляции. Действия 32-летней женщины и 36-летнего мужчины правоохранители квалифицировали по по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

Обоих задержали на вокзалах города. Женщину поместят на карантин в Петрозаводске, куда она собиралась отправиться, а мужчину поместят в пансионат «Заря», переоборудованный под обсерватор.

Накануне Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.