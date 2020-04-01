В Польше выделяют 46 млрд евро на поддержку экономики из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда подписал пакет законов, получивший название «Антикризисный щит». Нормативные документы разработали для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает «Польское радио».



Как отмечает СМИ, законы направлены на то, чтобы сохранить рабочие места и помочь фирмам поддержать финансовую ликвидность. На их реализацию правительство выделит более 210 млрд злотых или 46 млрд евро.

В стране решили в числе прочего отменить на три месяца взносы в Фонд социального страхования (ZUS) для микрофирм, в которых трудоустроено менее девяти человек, чей доход снизился как минимум вполовину. Предприниматели также смогут получить субсидии на зарплаты работникам.