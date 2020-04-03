Власти: стройки в регионе не закрываются, но рабочим нельзя «кучковаться»

Власти: стройки в регионе не закрываются, но рабочим нельзя «кучковаться»
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Предприятия строительной отрасли в регионе продолжат работу, однако для работников ужесточат санитарные меры. Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на брифинге в пятницу, 3 апреля.

«Это касается предприятий, которые осуществляют непрерывный цикл. Им разрешено работать. Сюда включается полностью вся строительная отрасль вместе с сопутствующими производствами. Мы понимаем, что невозможно осуществлять стройку без производства, например, товарного бетона, точно так же как нельзя осуществить производство бетона без выработки инертных материалов. Поэтому весь этот цикл предприятий мы не запрещали, он как работал, так и будет продолжать работать. При этом, естественно, с ужесточением мер по профилактике и мер, которые бы обеспечили снижение риска заражения», — прокомментировал Рольбинов.

По его словам, к рабочим в основном будут применяться те же санитарные меры, что и для сотрудников других предприятий. «Чтобы не кучковались, что называется, чтобы применяли средства защиты — одноразовые перчатки, маски, дезинфицирующие средства. Собственно говоря, всё как везде», — сказал вице-премьер.

Напомним, с 28 марта в Калининградской области приостановили работу всех общественных заведений и объектов розничной торговли. Под запрет не попали магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптеки.

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