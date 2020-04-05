«Нужно готовиться»: в Кремле ждут нового мирового экономического кризиса

Власти России готовятся к мировому экономический кризису, вызванному в том числе пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля,сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису, — цитирует издание Пескова. — И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств».

По словам Пескова, существенное влияние на экономику страны оказывают меры по изоляции населения и низкие цены на нефть.

Ранее центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), согласно которому при лучшем сценарии российскую экономику «ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия».