«Нужно готовиться»: в Кремле ждут нового мирового экономического кризиса

«Нужно готовиться»: в Кремле ждут нового мирового экономического кризиса
Дмитрий Песков. Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти России готовятся к мировому экономический кризису, вызванному в том числе пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля,сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису, — цитирует издание Пескова. — И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств».

По словам Пескова, существенное влияние на экономику страны оказывают меры по изоляции населения и низкие цены на нефть. 

Ранее центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), согласно которому при лучшем сценарии российскую экономику «ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия».

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