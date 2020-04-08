Корабли Балтфлота доставят материалы для строительства медцентра в Калининграде

Корабли Балтийского флота доставят специальную технику и стройматериалы для возведения модульного инфекционного центра в Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра обороны Тимура Иванова.



«В целях обеспечения бесперебойных поставок строительных материалов и конструкций для возведения многофункционального медицинского центра в Калининграде Минобороны России выстроена особая логистическая схема с задействованием морских судов, в том числе кораблей Балтийского флота», — сказал Иванов.

Он отметил, что морским транспортом в Балтийск привезут автокраны, экскаваторы, самосвалы и грузовики с заготовками для металлических конструкций. «Хочу напомнить, что мы выполняем важную государственную задачу и нам определены совершенно чёткие сроки по сдаче и введению в эксплуатацию медцентров. Призываю строителей и лиц, осуществляющих контроль за реализацией проекта, максимально собранно и ответственно подойти к её решению», — заявил Тимур Иванов.