Корабли Балтфлота доставят материалы для строительства медцентра в Калининграде

Корабли Балтфлота доставят материалы для строительства медцентра в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Корабли Балтийского флота доставят специальную технику и стройматериалы для возведения модульного инфекционного центра в Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра обороны Тимура Иванова.

«В целях обеспечения бесперебойных поставок строительных материалов и конструкций для возведения многофункционального медицинского центра в Калининграде Минобороны России выстроена особая логистическая схема с задействованием морских судов, в том числе кораблей Балтийского флота», — сказал Иванов.

Он отметил, что морским транспортом в Балтийск привезут автокраны, экскаваторы, самосвалы и грузовики с заготовками для металлических конструкций. «Хочу напомнить, что мы выполняем важную государственную задачу и нам определены совершенно чёткие сроки по сдаче и введению в эксплуатацию медцентров. Призываю строителей и лиц, осуществляющих контроль за реализацией проекта, максимально собранно и ответственно подойти к её решению», — заявил Тимур Иванов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с коронавирусом построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских центров. Первые восемь объектов должны завершить до 30 апреля, остальные, в их числе — модульный корпус на 800 коек в Калининграде, — до 15 мая. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

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