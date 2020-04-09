Еврокомиссия выделяет Литве 110 млн евро для поддержки бизнеса

Еврокомиссия утвердила подготовленную Литвой схему помощи бизнесу на 110 млн евро. Деньги предназначены для поддержки предпринимателей в связи с коронавирусом, пишет Delfi.lt.



Схема утверждена в рамках принятой Еврокомиссией системы временной помощи государствам. «В рамках этой системы можно предоставлять госгарантии под кредиты, предназначенные для поддержания экономики Литвы во время вспышки коронавируса. Это поможет компаниям удовлетворить неотложные потребности в оборотном капитале и продолжить свою деятельность во время пандемии и после неё», — пояснила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Как пишет издание, правительство Литвы предусмотрело для гарантий свыше 800 миллионов евро. Такую сумму государство готово предоставить банкам под бизнес-кредиты.

Ранее в Польше решили выделить 46 миллиардов евро на поддержку экономики из-за коронавируса. Президент Польши Анджей Дуда подписал пакет законов, получивший название «Антикризисный щит». Они направлены на то, чтобы сохранить рабочие места и помочь фирмам поддержать финансовую ликвидность.