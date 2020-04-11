СМИ: в Польше планируют после 20 апреля открыть ТЦ и парикмахерские

После 20 апреля в Польше планируют ввести послабления для отдельных сфер, чтобы начать «размораживание» экономики. Как сообщает Gazeta.pl со ссылкой на RMF FM, в стране хотят постепенно открывать магазины, торговые центры и парикмахерские.



При этом заведения, как отмечает СМИ, должны будут соблюдать ограничения, необходимые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Предполагается, что в торговых центрах возобновят работу магазины одежды, однако их разрешат посещать только в масках и перчатках. Покупатели также должны будут соблюдать дистанцию. Ограничения установят и для салонов красоты.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта.

В республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. В конце марта власти ужесточили карантинные меры. Жителей Польши обязали соблюдать дистанцию в два метра от любого другого человека (исключение сделано для тех, кто ухаживает за детьми или людьми с ограниченными возможностями). В магазинах разрешается обслуживать одновременно не больше трёх человек на одной кассе.