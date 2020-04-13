Шевцова о продбезопасности региона: Аграрии сделают всё от них зависящее

Шевцова о продбезопасности региона: Аграрии сделают всё от них зависящее
Наталья Шевцова. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Областной Минсельхоз рассчитывает на высокий урожай в 2020 году. Об этом заявила руководитель ведомства Наталья Шевцова. По её словам, аграрии сделают всё, что от них зависит, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.

«Весенняя посевная кампания началась в оптимальные агрономические сроки. Аграрии на работе, в поле, занимаются севом яровых культур. Погода стоит благоприятная, перезимовка прошла достаточно хорошо, если не сказать — очень хорошо. Поэтому мы надеемся на высокий урожай. Продовольственная безопасность должна быть обеспечена, и аграрии региона сделают всё от них зависящее», — цитирует Шевцову пресс-служба областного правительства.

Она отметила, что агропромышленный комплекс региона работает бесперебойно. «Сельское хозяйство — это та отрасль, которая не может останавливаться ни на один день, ни на одну минуту. Что касается весенних полевых работ — мы полностью подготовлены к яровому севу. У нас есть стопроцентный запас семян, минеральных удобрений, собственно, уже первая подкормка озимых культур прошла, завершаем вторую. Очень чётко организовано перемещение грузов», — добавила министр сельского хозяйства.

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