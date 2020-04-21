Премьер-министр Польши заявил о необходимости «плана Маршалла XXI века»

Европа должна выработать новую экономическую политику, сформировав «план Маршалла XXI века» для спасения рабочих мест в условиях пандемии нового коронавируса. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.



«Я в субботу говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсуждали гибкость инструментов, предназначенных для спасения рабочих мест. Я призывал применять новые средства. Мы согласились с тем, что все наши действия сегодня нужны, но это только первый шаг. Нас ждёт длинный путь для выработки подходящей экономической политики, которая позволит через полгода, год, два спасти рабочие места, восстановить их в новой форме», — сказал он.

По словам Моравецкого, Европа должна реорганизовать свой экономический порядок. «Перед Европой сейчас не стоит задачи важнее создания второго плана Маршалла XXI века. Это план, который должен позволить не только сохранить рабочие места в Польше, но и поднять на более высокий экономический уровень период после коронавируса», — заявил премьер-министр соседней республики. .

Он добавил, что Польшу беспокоят сигналы о том, что некоторые страны Западной Европы могут откатиться в своём экономическом развитии на 10 лет назад и долго восстанавливаться.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, скорее всего, будет увеличивать государственный долг на фоне пандемии коронавируса. «Государственный бюджет и государственный долг является главным инструментом финансирования стимулирования экономики», — сказал премьер-министр республики.