«Аэрофлот» сократил количество майских рейсов из-за падения спроса

Компания «Аэрофлот» сократила частоту внутренних рейсов на май. Это связано с падением спроса на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на перевозчика.



«Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Проверить статус бронирования можно на сайте «Аэрофлота» в разделе "Управление бронировнием«,— уточнили в компании.

Авиаперевозчики по всему миру терпят убытки из-за ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19. Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что потери отрасли с января по сентябрь могут составить 160-253 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что на фоне пандемии коронавируса «Аэрофлот» дополнительно получит в 2020 году 300 миллионов рублей на выполнение льготных перевозок между Москвой и Калининградом. Субсидия предоставлена перевозчику для рейсов, выполняемых с 6 апреля.