Песков о распространении цифровых пропусков на всю страну: это не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал оперативному штабу по борьбе с коронавирусом вопрос, нужно ли распространять практику цифровых пропусков в условиях карантина на всю Россию. Об этом пишет «Коммерсант».

«Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведёт борьбу с распространением коронавируса. Ситуация непростая, и должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 «продолжает оставаться достаточно напряжённой — достаточно цифры посмотреть за вчера, за позавчера, за неделю».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил из-за ситуации с коронавирусом распространить систему цифровых пропусков на всю страну, чтобы контролировать перемещение граждан из одних регионов в другие. Губернатор Антон Алиханов, комментируя эту идею в своём Instagram, сообщил, что в Калининградской области пока не планируют принимать такие меры.

Как стало известно накануне, Минкомсвязи России после заявления Собянина получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. В рамках первой очереди к системе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.