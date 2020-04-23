Правительство РФ пообещало малому и среднему бизнесу 80 млрд рублей безвозмездно

Правительство РФ пообещало малому и среднему бизнесу 80 млрд рублей безвозмездно
Виталий Невар / Новый Калининград
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Объём прямой безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, составит более 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Как пишет «Коммерсант», соответствующий проект постановления рассмотрят в четверг, 23 апреля.

«По прогнозу Министерства финансов, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около одного миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, а общий объём расходов превысит 80 миллиардов рублей», — цитирует Мишустина ТАСС. Премьер-министр добавил, что такую поддержку получат компании, которые сохранят не менее 90% своей штатной численности по сравнению с мартом текущего года.

Размер безвозмездной помощи будет рассчитываться из одного МРОТ (12 тысяч 130 рублей) на одного работника. «Эти средства компании смогут направить на выплату заработной платы, а также на решение других неотложных задач», — сказал премьер.

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