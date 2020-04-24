За время пандемии на учет в службу занятости обратились 305 жителей области

За время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, на учет в службу занятости встали 305 жителей региона, потерявших работу. Об этом журналистам в пятницу, 24 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Региональные власти учитывают тех, кто потерял работу с 18 марта. «Министерство социальной политики активно работает с работодателями, есть замечательные инструменты, о которых, к сожалению, мало кто знал. Сейчас наша задача — рассказывать и подсказывать, куда можно обратиться. То есть, не обязательно увольнять людей, они могут быть переведены на оклады, на меньшие какие-то зарплаты. При этом мы будем доплачивать определенные деньги за сохранение этих трудоустроенных людей», — сказал Алиханов.