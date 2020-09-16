Горвласти рассчитывают, что пандемия не станет для бюджета по итогам года фатальной

Горвласти рассчитывают, что пандемия не станет для бюджета по итогам года фатальной
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда рассчитывают, что удастся сохранить доходы в городской бюджет на уровне 2019 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил журналистам в среду, 16 сентября, после заседания горсовета его председатель Андрей Кропоткин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Согласно отчету горадминистрации, за полгода уровень доходов в бюджет Калининграда составил 7 млрд 04 млн, или 42,3% от плана, по расходам — 7 млрд 107 млн, или 42,6 от плана. «Дай бог, чтобы мы вышли на показатели под конец года 2019 года, все-таки мы каждый год, когда планируем, мы всегда процента [на] 4 увеличиваем бюджет ежегодно. Это нормально, это не то что там, инфляция, это то, что у нас увеличиваются обороты, но из-за пандемии мы будем рады, если выполним бюджет 2019 года по своим доходам. Я думаю, что у нас есть все шансы для этого», — прокомментировал ситуацию Андрей Кропоткин.

Напомним, в июне глава горсовета сообщал, что бюджет Калининграда из-за пандемии недосчитался около 400 млн рублей доходов, ожидалось, что эта цифра к концу года увеличится «как минимум в два раза».

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