Эксперт: дно ямы калининградская промышленность прошла, затеплилась надежда

Калининградская промышленность прошла «дно ямы», и сейчас появилась надежда на восстановление, а затем и рост. Такое мнение высказал экономист Владимир Кузин в статье, опубликованной на сайте Калининградской торгово-промышленной палаты.

Эксперт подчеркивает, что промышленность Калининградской области более чувствительна «к изменениям внешней среды», по причине которых год назад было зафиксировано серьезное снижение индекса промышленного производства — на 25,4%.

«Индекс промпроизводства Калининградской области самый низкий в СЗФО. Темпы его снижения в августе-сентябре 2022 года были сравнимы с показателями Санкт-Петербурга, но до мая этого года промышленность области серьезно отставала. И да, причины известны, они заключаются в изменении логистических схем: то, что раньше везлось по прямой, теперь делает круг до Ленинградской области, что добавляет временных и транспортных издержек. Фактически это снижает конкурентоспособность предприятий области», — поясняет Кузин.





Индексы промышленного производства регионов СЗФО



По его мнению, если власти хотят видеть на территории региона предприятия, они должны обеспечить для них снижение издержек. «Ведь предприятия создаются для ведения предпринимательской деятельности, которая, как сказано в гражданском кодексе России, направлена на систематическое получение, прибыли. И если прибыли не будет ожидаться в обозримом будущем, боюсь, мы и работающих предприятий не увидим», — отмечает Кузин.

«Но если мы посмотрим на тенденции, видно, что дно ямы промышленность прошла и затеплилась надежда на улучшение ситуации, которая проявится сначала как восстановление, а потом и как рост», — считает он.