Путин заметил признаки ускорения роста цен в России

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Президент России Владимир Путин считает, что хотя инфляция в стране в настоящее время умеренная, однако есть признаки ускорения роста цен.Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, пишет «Интерфакс».

«Мы хорошо знаем, видим и основные риски для социально-экономического развития. Недавно разговаривали с председателем Центрального банка, разделяю эти позиции. Один из этих рисков — это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения. Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее», — сказал Путин.

Напомним, Центробанк на заседании совета директоров 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, отмечая усилившееся инфляционное давление. По оценке регулятора на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

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