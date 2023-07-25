Россия увеличила пошлину на ввоз фанеры из недружественных стран до 50%

Власти Российской Федерации увеличили ставку ввозной пошлины на фанеру с 9–12% до 50%, а для строительных деталей из полиуретана — с 6,5% до 35% в 2023 году. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщило Минэкономики.



Издание уточняет, что такие меры приняты наряду с ограничениями импорта вина, продукции из рыбы и морепродуктов и повышением пошлины на очищенный глицерин.

Меры относительно фанеры и строительных деталей из полиуретана будут способствовать увеличению глубокой переработки древесины, полагают власти.

«Прогнозируется увеличение загрузки отечественных фанерных производств. Данное обстоятельство в текущих условиях позволит сохранить отраслевые кадры, защитить капиталовложения и продолжить дальнейшую работу по развитию отрасли», — цитирует «Коммерсант» сообщение Минэкономики.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков уточнил, что меры затронут клееную фанеру, фанерованные панели и слоистую древесину. По его словам, российские предприятия готовы обеспечить потребности внутреннего рынка. В январе—мае импорт фанеры составлял 120 тыс. куб. м, производство за этот же период — 13 млн кубометров. В министерстве прогнозируют, что при росте внутреннего потребления мощности можно увеличить примерно на 65%.

Кроме того, власти увеличили импортную пошлину на очищенный глицерин с 5% до 35%. В Минпромторге объяснили это тем, что «на рынок начали поставлять продукт по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции». Ведомство считает, что введение меры позволит предприятиям «составить здоровую ценовую конкуренцию на рынке, обеспечить потребителей качественным товаром, а также продолжить вкладывать средства в дальнейшее технологическое развитие».