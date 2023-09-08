Бизнес-омбудсмен региона: субсидирование паромов покрывает только плату за перевозку груза

Бизнес-омбудсмен региона: субсидирование паромов покрывает только плату за перевозку груза
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Субсидирование паромных перевозок покрывает только фрахт (плату за перевозку груза морским путём), заявила бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова на заседании правительства Калининградской области 7 сентября.

«Предприниматели говорят, что уже смирились с мыслью, что перевозка стала дороже в связи с переориентацией на морской путь, так как субсидирование покрывает лишь фрахт», — сказала она.

По словам Светланы Нижегородовой, максимальное количество жалоб бизнеса в прошлом году были связаны с усложнившейся логистикой и транспортной доступностью региона. «Какие вопросы поднимали предприниматели? Нехватка паромных мощностей, резкое увеличение стоимости перевозок в связи с необходимостью переориентироваться на морской путь», — пояснила бизнес-омбудсмен.

Министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина отметила, что стоимость морской перевозки 20-футового контейнера до субсидирования составляла около 56 тысяч рублей, после — 15 тысяч рублей. «40-футовый стоил 89 тысяч рублей, с учетом субсидирования он стоит 16 тысяч рублей. То есть это стоимость морского фрахта», — сообщила чиновница.

Светлана Нижегородова обратила внимание, что для бизнеса перевозка грузов морским путём включает не только фрахт. «Предприниматели воспринимают стоимость перевозки не только как фрахт. <...> Они говорят, что ранее, когда была перевозка по суше, естественно, это было объективно дешевле», — отметила бизнес-омбудсмен.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов усомнился в том, что перевозки по суше были действительно дешевле морских. «Давайте по поводу того, что некоторые типы погрузочно-разгрузочных [работ] не вошли в объём субсидирования, мы всё-таки тоже не первый день живём. Мы больше, чем в три раза снизили стоимость фрахта контейнера. Я бы посчитал и посмотрел что дешевле. То, что мы видим сейчас с точки зрения спроса на морскую перевозку... Объективно морской фрахт иногда дешевле становится, чем доставка по суше», — считает глава региона.

Ранее Росморречфлот сократил на 2 млрд рублей субсидии для морских перевозок на калининградском направлении. Региональные власти обратились в Минтранс за дополнительным объемом финансирования в 2023 году. Сейчас между четырьмя компаниями, получающими субсидии, планируется распределить 1,8 млрд рублей.

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