Путин заверил, что в России «никакой деприватизации не будет»

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В России не планируется проводить массовую деприватизацию. Прокуратура работает лишь по «отдельным направлениям». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, пишет РБК.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет! То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну, правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы, — заверил Путин. — Если что-то обращается в собственность государства, дальше есть процедуры, предусмотренные законом. <...> Здесь только открытые конкурсы».

Напомним, 11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта по иску Генпрокуратуры РФ. Иск был связан с нарушениями антикоррупционного законодательства, а именно с незаконным приобретением ответчиком и скрытым владением акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Апелляционная инстанция 18 августа оставила это решение в силе.

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