Путин заверил, что в России «никакой деприватизации не будет»

В России не планируется проводить массовую деприватизацию. Прокуратура работает лишь по «отдельным направлениям». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, пишет РБК.
«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет! То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну, правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы, — заверил Путин. — Если что-то обращается в собственность государства, дальше есть процедуры, предусмотренные законом. <...> Здесь только открытые конкурсы».
В России не планируется проводить массовую деприватизацию. Прокуратура работает лишь по «отдельным направлениям». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, пишет РБК.