Суд отклонил апелляцию Колесника по делу об изъятии акций Калининградского торгового порта

Суд отклонил апелляцию Колесника по делу об изъятии акций Калининградского торгового порта
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Областной суд отклонил апелляционные жалобы, поданные представителями депутата Госдумы Андрея Колесника, его супруги и тещи по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. Решение первой инстанции оставлено в силе, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда. Также отклонена апелляция Генпрокуратуры. Заседание по делу прошло в четверг, 17 августа.

Стороны могут обжаловать это решение в течение трех месяцев в кассационной инстанции.

Адвокаты просили «решение суда первой инстанции отменить в полном объеме и принять по делу новое решение, в котором требования истца оставить без удовлетворения». Апелляционное представление на решение районного суда по иску к Колеснику и его семье также подавала Генпрокуратура. Надзорный орган не устроили отдельные моменты в мотивировочной части.

В заседании представители семьи Колесника заявили, что в материалах дела есть основания для оставления иска без рассмотрения — они сослались на абзац 4 статьи 222 ГПК РФ. По данным адвокатов, исковое заявление подписано заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым, но его полномочия «не подтверждены надлежащим образом». В частности, по их словам, нет доверенности, передающей специальные полномочия, и документа, отражающего соответствующее решение и поручение генпрокурора. Адвокаты просили отменить решение первой инстанции и оставить иск без рассмотрения. Однако облсуд не удовлетворил это ходатайство. 

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. На предварительных слушаниях стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в надзорном ведомстве подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.

В конце июля июля комиссия Госдумы внесла проект постановления об исключении Андрея Колесника из комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

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