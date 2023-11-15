Власти: Калининградская область поднялась на 5 строчек в рейтинге регионов РФ по уровню производства

Ухудшение геополитической обстановки, введение санкции и ограничение транзита через Литву оказали крайне негативное влияние на развитие ключевых областей экономики, промышленности, торговли и транспорта. Об этом доложила министр экономразвития области Вероника Лесикова во время заседания комитета по эконополитике в Заксобрании, которое прошло в среду, 15 ноября.



«Снижение обрабатывающих производств в 2022 году на 20,5% стало одним из самых серьезных среди российских регионов, это 84 место в российском рейтинге. В текущем году спад производства в обрабатывающей промышленности замедляется. Снижение индекса производства по отношению к 9 месяцам прошлого года составляет порядка 8,3% относительно уровня девяти месяцев прошлого года. Это 79 место в российском рейтинге», — сообщила Лесикова.

Министр доложила, что объем выпущенных в «Автоторе» машин за первые девять месяцев текущего года соответствует 40% за аналогичный период прошлого года. На 39% за отчетный период сократилось производство мебели, более чем на 40% упали показатели в металлургическом производстве.

Рост по отношению к показателям прошлого года показывают химическая (+7,9%) и пищевая (+2%) промышленности и производство радиоэлектроники (+9%).

Объем автомобильных и железнодорожных перевозок продукции по сравнению с прошлым годом сократился на 11,3%. Размер ввода жилья снизился на 8%. При этом объемы строительства выросли на 12%, что объясняется возведением коммерческих и производственных объектов.

Ранее эксперты сообщали об опережающем общероссийские темпы росте цен в регионе. В частности, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в октябре, что рестрикциям со стороны ЕС подвергается порядка 80% товаров, поставляемых в Калининградскую область. Экономист, профессор МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич отметила низкие темпы, с которыми область восстанавливается от введенных санкций.