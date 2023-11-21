На транспортное обслуживание чиновников в областном бюджете закладывают почти 160 млн рублей

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В областном бюджете на 2024 год закладывают 158,7 млн рублей на транспортное обслуживание чиновников областного правительства. Статью расходов обсудили на заседании комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и финансам во вторник, 21 ноября.

Глава фракции КПРФ Максим Буланов предложил пересмотреть эти расходы и перенаправить часть средств на социальные нужды. Он указал на уменьшение в бюджете расходов на мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество и борьбу с онкологическими заболеваниями. В ответ министр финансов региона Виктор Порембский заметил, что это «традиционные расходы и эту функцию исключить, безусловно, невозможно». Чиновник заверил, что по отношению к 2023 году финансирование не увеличивается.

«Что касается в целом финансирования органов государственной власти, в том числе и представительного органа государственной власти, то здесь в основном это обеспечение фонда оплаты труда — как и во всей бюджетной сфере, индексация предусмотрена только на 6% с 1 июля. Никаких особых решений по увеличению мы в проект бюджета не закладывали», — добавил Порембский.

Спикер регионального Заксобрания Андрей Кропоткин предложил представителю КПРФ «посмотреть поглубже» проект бюджета. «У нас общее увеличение статьи по здравоохранению на 19% по отношению к 2023 году, на образование — на 22%, по социальному обеспечению граждан — 11,2%», — отметил Кропоткин. В ответ Максим Буланов сообщил, что фракция учтет это замечание. «Я думаю, что наша фракция обязательно внесет поправки ко второму чтению», — отметил депутат. Председатель комитета по бюджету Александр Никулин, заканчивая обсуждение, напомнил, что в первом чтении «не распределена большая часть федеральных средств». Он также напомнил, что для подготовки законопроекта ко второму чтению решено создать совместную рабочую группу.

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