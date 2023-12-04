За месяц из региона вывезли паромами 150 вагонов с новыми автомобилями

В ноябре из Калининградской области вывезли порядка 150 вагонов с новыми автомобилями. Перевозки выполнялись на основании обращения областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба компании «Оборонлогистика», которая является оператором морской линии Балтийск — Усть-Луга.



По данным организации, составы с готовой продукцией начали перенаправлять в значительном количестве на паромы с начала осени. «С сентября 2023 года, после введения недружественными по отношению к Российской Федерации странами очередных ограничительных мер, у одного из ведущих предприятий по производству и сборке автомобилей в Калининградской области возникли трудности с отгрузкой по железной дороге готовой продукции, не попадающей под квоты», — отметили в «Оборонлогистике».