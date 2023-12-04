За месяц из региона вывезли паромами 150 вагонов с новыми автомобилями

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В ноябре из Калининградской области вывезли порядка 150 вагонов с новыми автомобилями. Перевозки выполнялись на основании обращения областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба компании «Оборонлогистика», которая является оператором морской линии Балтийск — Усть-Луга.

По данным организации, составы с готовой продукцией начали перенаправлять в значительном количестве на паромы с начала осени. «С сентября 2023 года, после введения недружественными по отношению к Российской Федерации странами очередных ограничительных мер, у одного из ведущих предприятий по производству и сборке автомобилей в Калининградской области возникли трудности с отгрузкой по железной дороге готовой продукции, не попадающей под квоты», — отметили в «Оборонлогистике».

Ранее в компании сообщили, что в ноябре грузопоток паромной линии Балтийск — Усть-Луга увеличился по сравнению с октябрем, когда наблюдалось значительное снижение, на 13%. По ее данным, четыре парома перевезли в обе стороны 126 тыс. тонн грузов, в том числе свыше 2,5 тыс. вагонов и 2,3 тыс. единиц накатной техники.

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