Алиханов: в регион ввозится по морю в три раза больше грузов, чем вывозится

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В Калининградскую область ввозят по морю в три раза больше грузов, чем вывозят в другие регионы РФ. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

«Общий грузовой оборот нашей области с основной территорией составляет более 19 миллионов тонн, и сейчас у нас на линии 25 судов: четыре парома и другие суда. Они могут обслужить от 40 до 50 процентов нашего грузооборота. Ввозится в регион в три раза больше грузов, чем вывозится. Конечно, этот баланс будет постепенно меняться, и наращивание мощностей морской линии — это объективно обусловленная реальность», — сказал Алиханов на встрече с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития.

Он отметил, что дальнейшее наращивание морских перевозочных мощностей станет условием реализации инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса, медицины, туризма и экологии.

По данным компании «Оборонлогистика», которая выступает оператором морской линии Балтийск — Усть-Луга, в ноябре на калининградском направлении перевезли паромами 126 тысяч тонн грузов. Основную номенклатуру составили горюче-смазочные, строительные материалы, удобрения и продукты питания. Сухогрузы «Спарта» и «Спарта II» доставили порядка 20 тысяч тонн.

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