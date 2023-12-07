Алиханов: в регион ввозится по морю в три раза больше грузов, чем вывозится

В Калининградскую область ввозят по морю в три раза больше грузов, чем вывозят в другие регионы РФ. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, его слова приводит пресс-служба областного правительства.



«Общий грузовой оборот нашей области с основной территорией составляет более 19 миллионов тонн, и сейчас у нас на линии 25 судов: четыре парома и другие суда. Они могут обслужить от 40 до 50 процентов нашего грузооборота. Ввозится в регион в три раза больше грузов, чем вывозится. Конечно, этот баланс будет постепенно меняться, и наращивание мощностей морской линии — это объективно обусловленная реальность», — сказал Алиханов на встрече с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития.

Он отметил, что дальнейшее наращивание морских перевозочных мощностей станет условием реализации инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса, медицины, туризма и экологии.