Ущерб калининградских автоперевозчиков от санкций к декабрю вырос до 6,2 млрд рублей

Ущерб международных автоперевозчиков от санкций Евросоюза, введенных в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине, на 1 декабря оценивается в 6,24 млрд рублей. Об этом говорится в письме инициативной группы участников отрасли, поступившем в редакцию «Нового Калининграда».



Перевозчики допустили, что у региональных властей может быть стратегия по развитию грузоперевозок, исключающая автомобильные перевозки между Калининградской областью и остальной частью России. «В этом случае считаем необходимым довести подобную стратегию развития грузоперевозок до предприятий отрасли, чтобы мы смогли не наращивать дополнительные убытки в ожидании поддержки, а уже сейчас могли перейти к процедуре полного сворачивания бизнеса. Но мы верим, что подобные радикальные меры противоречат интересам социально-экономического развития Калининградской области», — отметили в инициативной группе.

«Мы не просим манны небесной»: как пытаются выживать калининградские перевозчики

После введения в апреле 2022 года санкций в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине и ограничения транзита через Литву отрасль грузоперевозок на калининградском направлении оказалось одной из самых пострадавших. По оценке инициативной группы, на сегодня около половины местных компаний перешли работать в «большую» Россию.

В ноябре-декабре в интернете появились объявления о продаже грузовых автомобилей с областной растаможкой. Предприниматели неоднократно просили власти «легализовать» использование таких большегрузов для работы на основной территории России либо снизить стоимость их «дотаможки», однако вопрос так и не был решен.