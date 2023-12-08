Перевозчики начали распродавать растаможенные на область большегрузы

Перевозчики начали распродавать растаможенные на область большегрузы
Скриншот одного из объявлений
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Калининградские автоперевозчики начали продавать грузовые автомобили с областной растаможкой. Участники отрасли по-прежнему не могут задействовать эти транспортные средства для полноценной работы на остальной территории России. Предприниматели неоднократно просили власти «легализовать» использование большегрузов либо снизить стоимость их «дотаможки», однако вопрос так и не был решен.

Объявления о продаже тягачей от частных лиц и дилерского центра размещены на площадке «Авито» в ноябре-декабре. Транспортные средства предлагаются по цене от 1,5 млн до 2,7 млн, в том числе для вывоза на авторазборки. «Покупателям из дpyгиx регионов огромная просьба — не „мучить“ нaс с дотамoжкoй и так далее, мaшины прoдaютcя в Kaлинингpaде! Дотаможить нe мoжем», — написано в одном из объявлений.

«Мы не просим манны небесной»: как пытаются выживать калининградские перевозчики

В мае Минфин РФ не поддержал льготную «растаможку» областных грузовых машин, о которой просили калининградские перевозчики для выполнения рейсов по основной территории страны без заезда в регион. В ведомстве заявили, что предложение перевозчиков не соответствует Таможенному кодексу Евразийского экономического союза.

По данным бизнес-омбудсмена региона Светлана Нижегородовой, у предпринимателей насчитывалось в общей сложности около 3000 грузовиков, растаможенных на область. В июле она сообщила в письме к спикеру регионального парламента Андрею Кропоткину, что малые автопредприятия оценивают состояние отрасли как критическое и фактически остались без работы.

После введения в апреле 2022 года санкций в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине и ограничения транзита через Литву отрасль грузоперевозок на калининградском направлении оказалось одной из самых пострадавших. В октябре перевозчики оценили свой ущерб от санкций в 5,23 млрд рублей. По оценке инициативной группы, на сегодня около половины местных компаний перешли работать в «большую» Россию.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter