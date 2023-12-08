Перевозчики начали распродавать растаможенные на область большегрузы

Калининградские автоперевозчики начали продавать грузовые автомобили с областной растаможкой. Участники отрасли по-прежнему не могут задействовать эти транспортные средства для полноценной работы на остальной территории России. Предприниматели неоднократно просили власти «легализовать» использование большегрузов либо снизить стоимость их «дотаможки», однако вопрос так и не был решен.



Объявления о продаже тягачей от частных лиц и дилерского центра размещены на площадке «Авито» в ноябре-декабре. Транспортные средства предлагаются по цене от 1,5 млн до 2,7 млн, в том числе для вывоза на авторазборки. «Покупателям из дpyгиx регионов огромная просьба — не „мучить“ нaс с дотамoжкoй и так далее, мaшины прoдaютcя в Kaлинингpaде! Дотаможить нe мoжем», — написано в одном из объявлений.

«Мы не просим манны небесной»: как пытаются выживать калининградские перевозчики

В мае Минфин РФ не поддержал льготную «растаможку» областных грузовых машин, о которой просили калининградские перевозчики для выполнения рейсов по основной территории страны без заезда в регион. В ведомстве заявили, что предложение перевозчиков не соответствует Таможенному кодексу Евразийского экономического союза.

По данным бизнес-омбудсмена региона Светлана Нижегородовой, у предпринимателей насчитывалось в общей сложности около 3000 грузовиков, растаможенных на область. В июле она сообщила в письме к спикеру регионального парламента Андрею Кропоткину, что малые автопредприятия оценивают состояние отрасли как критическое и фактически остались без работы.