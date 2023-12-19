Паром «Генерал Черняховский» приступил к перевозке грузов в режиме «автопилота»

Паром «Генерал Черняховский», осуществляющий грузовые перевозки на линии Балтийск-Усть-Луга, приступил к работе в режиме автономной навигации. Об этом сообщает Минтранс России во вторник, 19 декабря.



Это первый случай использования систем удаленной навигации в России. Паром отправился из Усть-Луги в сторону Балтийска.

«Отмечу, что это не тестовый запуск. Это — старт полноценной коммерческой эксплуатация судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы. Запуск парома в автономном режиме — результат работы, которая шла в течение нескольких лет. Благодаря реализации проекта, Россия является одним из мировых лидеров в разработке и применении автономного судовождения», — заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, видеообращение которого было продемонстрировано во время церемонии, посвященной старту эксплуатации парома в автономном режиме.

Судно оснащено системами для дистанционного управления, разработанными российскими специалистами из компании Sitronics Group. Технические возможности парома позволяют ему анализировать окружающую обстановку, совершать маневрирование и контроль за общим состоянием судна. Информация, обработанная системами парома, передается на берег в центр дистанционного управления. В случае непредвиденной ситуации специалисты, находящиеся в удаленном центре управления, смогут отключить автономное движение судна и взять управление на себя.