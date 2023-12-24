Исследование: в России не хватает 4,8 млн работников

В России не хватает 4,8 млн рабочих кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина.
Согласно выводам ученого, доля вакантных мест на рынке труда составляет 6,8%.
«Нельзя не отметить резко выросший в 2022-2023 годах дефицит рабочей силы. Он проявился даже в условиях, когда предложение труда остается стабильным <...> Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году, ориентировочно, составит 4,8 млн человек», — указано в исследовании.
Наибольший кадровый голод ощущается в пищевой промышленности, там вакантными остались 17,3% из всех рабочих мест. Наименьший дефицит рабочих рук зафиксирован в сфере междугородних и международных железнодорожных перевозок, всего 2,1%.Проблема с нехваткой рабочих рук характерна и для Калининградской области. В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.