Исследование: в России не хватает 4,8 млн работников

В России не хватает 4,8 млн рабочих кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина.



Согласно выводам ученого, доля вакантных мест на рынке труда составляет 6,8%.

«Нельзя не отметить резко выросший в 2022-2023 годах дефицит рабочей силы. Он проявился даже в условиях, когда предложение труда остается стабильным <...> Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году, ориентировочно, составит 4,8 млн человек», — указано в исследовании.

Наибольший кадровый голод ощущается в пищевой промышленности, там вакантными остались 17,3% из всех рабочих мест. Наименьший дефицит рабочих рук зафиксирован в сфере междугородних и международных железнодорожных перевозок, всего 2,1%.