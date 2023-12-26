Власти отказались назвать сумму налоговых поступлений от резидентов офшора на Острове

В областном правительстве отказались предоставлять информацию о налоговых поступлениях от резидентов специального административного района на Острове в Калининграде и количестве созданных ими рабочих мест. В ответе пресс-службы на запрос «Нового Калининграда» говорится со ссылкой на Минэкпром и Корпорацию развития региона, что эти данные «носят закрытый характер».



В правительстве указали, что по состоянию на 20 декабря 2023 года в калининградском офшоре зарегистрировано 270 международных компаний и один международный фонд. «Новый Калининград» запрашивал информацию о сумме налоговых поступлений от резидентов САР на Острове за прошлый год и за первое полугодие текущего года, а также о количестве созданных ими рабочих мест в Калининградской области с момента образования специального административного района по настоящее время.

САР на острове Октябрьском в Калининграде был создан в 2018 году. Для его резидентов действуют налоговые льготы. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, компании обязаны в течение трех лет после начала применения пониженных ставок по налогу на прибыль инвестировать на территории Калининградской области не менее 300 млн рублей. «В связи с тем, что информация о выполнении такого инвестиционного обязательства направляется международной холдинговой компанией в адрес правительства Калининградской области только по истечении трехлетнего срока, в настоящий момент предоставить соответствующие данные не представляется возможным», — заявили в пресс-службе.

В декабре 2023 года федеральные власти внесли поправки в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют возможности резидентов по выбору форм инвестиций для целей применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций.

Также новым законом продлили до 2028 года срок, в который для холдинговых компаний действует возможность использовать офисные помещения за пределами территории САР в Калининграде и Владивостоке. В числе прочих льгот — гибкий подход к оценке выполнения требований к штату сотрудников в течение первого налогового периода по налогу на прибыль. Поправки были инициированы группой сенаторов, среди которых — парламентарий от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.