Алиханов: Литва снижала пропуск грузовиков из Калининграда без уведомлений

Литва снижала пропускную способность на границе с Калининградской областью в одностороннем порядке и без официальных уведомлений, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов РИА «Новости».

«Литовская сторона в одностороннем порядке снизила пропускную способность своего пункта пропуска», — цитирует информационное агентство главу региона.

Как отметил Алиханов, после завершения осенью ремонтных работ на пункте пропуска Кибартай Литва пропускала около 200 автомобилей в сутки. «Но потом, опять же со слов, скажем так, пограничников, таможенников литовских, им поступило указание снизить количество автомобилей, которые они пропускают. То есть это не обусловлено какими-то дополнительными досмотрами или еще чем-то. Там и так уже усиленный досмотр, всех практически прогоняли через эти рентгеновские аппараты на автомобиле. Это просто такая, ну, не итальянская забастовка, но снижение темпов пропуска автомобилей через международный автомобильный пропуска Чернышевское», — считает губернатор Калининградской области.

Он добавил, что для калининградских властей ситуация крайне неприятная, поскольку приходилось постоянно реагировать на «непрогнозируемое поведение литовской стороны». «Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев. Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься», — заявил Антон Алиханов.

По его мнению, что в ближайших перспективах Калининградская область должна быть полностью независима от решений со стороны Литвы. «Для нас неприемлемо, когда без какого-либо объяснения, в нарушение всех договоров, своих обязательств литовская сторона принимает такие меры», — заключил губернатор.

Литва отказалась пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы в июне 2022 года. Позже Еврокомиссии выпустила разъяснения, согласно которым провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, а железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля. На них были установлены квоты.