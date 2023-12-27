Литва повышает на 61% тариф на транзит контейнеров через свою территорию со следующего года

Литва с января 2024 года увеличивает стоимость транзита контейнерных грузов из Калининградской области и обратно примерно на 61%. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской торгово-промышленной палаты (КТТП) со ссылкой на заместителя директора ООО «Новик логистик» Виктора Фоминского.



«До 1 января действуют предыдущие тарифы с небольшим повышением со стороны РЖД (3000 рублей на контейнер), — приводит слова директора по логистике и развитию ООО „Новик Логистик“ пресс-служба. — С 1 января Литовская республика вводит повышение приблизительно на 61% на контейнерную перевозку. В абсолютных цифрах это 20000 рублей на один контейнер».

Как передает пресс-служба, Фоминский подтвердил возможность запуска в кратчайшие сроки контрейлерных поездов (поезда, перевозящие прицепы, полуприцепы и автопоезда на специализированной железнодорожной платформе), с которыми можно одновременно отправлять до 70 транспортных средств.

«Был удивлен грамотностью и профессионализмом белорусских специалистов, — приводят слова председателя комитета по транспорту и таможенной политике КТТП Сергея Заворотынского. — Прицепы, выгруженные или ждущие загрузки, будут находиться на охраняемой территории. Все это должно обеспечиваться вагонами федеральной грузовой компании, договоренность есть, ставку дали хорошую. Компания готова выделить 42 вагона на целый поезд. А если набираем грузов на второй поезд — до 80 вагонов (с колодезной загрузкой)».

Как ранее заявляли областные власти, с 1 января 2024 года при транспортировке морем субсидироваться будет только доставка санкционных грузов.

Ситуация с пропуском фур на границе с Литвой (сейчас в Калининградской области открыт только погранпереход в Чернышевском) периодически серьезно ухудшается. В начале декабря калининградские перевозчики сообщали, что водители большегрузов стоят на границе по 10-12 суток. Антон Алиханов заявлял, что эту ситуацию «драматизировать» не нужно, поскольку, по его мнению, грузоотправители из Калининграда могут воспользоваться альтернативными путями доставки — контрейлерным (комбинированным железнодорожно-автомобильными) или морским.