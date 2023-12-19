Литва ужесточила контроль за транзитом санкционных грузов через РФ и Белоруссию

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Литва с 18 декабря ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Россию и Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенную службу республики.

С этой даты становится обязательной подача декларации производителя «при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров». «Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза», — предупредили в ведомстве.

В декларации должно иметься «подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений».

Об ужесточении контроля за экспортом и транзитом санкционных товаров в третьи страны через Россию и Белоруссию литовская таможня предупредила 12 декабря. При этом в Минтрансе РФ заявляли, что оформление машин в пункте пропуска «Чернышевское» замедлено литовской стороной с 25 ноября. Региональные власти сообщили, что «не в состоянии повлиять» на ситуацию. Калининградские автоперевозчики просят внести изменения в работу системы электронного бронирования, предлагая взять за образец белорусский опыт.

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