Литва ужесточила контроль за транзитом санкционных грузов через РФ и Белоруссию

Литва с 18 декабря ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Россию и Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенную службу республики.



С этой даты становится обязательной подача декларации производителя «при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров». «Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза», — предупредили в ведомстве.

В декларации должно иметься «подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений».