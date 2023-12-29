Облвласти считают проблему нехватки рабочих рук «ситуацией жесткого дефицита»

В Калининградской области на 14 тысяч вакансий приходится 2,5 тысячи безработных, вставших на учет в центры занятости населения. Об этом заявила министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время заседания правительства в пятницу, 29 декабря.

«В настоящее время уровень безработицы находится на историческом, обновленном историческом минимуме в 2,5 тысячи человек при заявленной потребности работодателей в 14 014 вакантных рабочих мест. Это ситуация жесткого дефицита свободных рабочих рук. Если рассмотреть отрасли, в которых трудоустроились зарегистрированные безработные, то это обрабатывающее производство (16%) и торговля, которые всегда отличались высокой текучестью кадров», — сообщили министр.

Анжелика Майстер обратила внимания, что из-за нехватки рабочих кадров работодатели стали охотней брать на работу граждан с ограниченными возможностями: «В условиях дефицита кадров за последний год существенно изменилось отношение работодателей к трудоустройству сложных категорий граждан, и на 11%, а в некоторых сферах деятельности даже в два раза, увеличилось количество рабочих мест, предлагаемых гражданам с инвалидностью».

В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства. 




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