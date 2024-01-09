На «Автоторе» планируют собирать китайские кроссоверы Forthing

На заводе «Автотор» планируют приступить к сборке китайских кроссоверов модели Forthing T5 EVO. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Приступить к сборке автомобилей рассчитывают уже в январе 2024 года, первые машины, собранные в Калининграде, должны поступить в продажу в марте.
К преимуществам сборки автомобилей на калининградском заводе относят возможность оптимизировать логистику и адаптировать кроссоверы под реалии российского климата. У моделей, собранных на «Автоторе», будут добавлены дополнительные зимние опции в виде обогрева рулевого колеса и лобового стекла.
На текущий момент кроссоверы Forthing T5 EVO китайской сборки реализуются в дилерских центрах IXEN Motors Rus, цены на авто варьируются в диапазоне от 3 до 3,4 млн рублей.Напомним, что в 2022 году доходы компании сократились на 70%, а объем производимой продукции уменьшился в три раза. «Автотор» приступил к сборке китайских автомобилей в январе 2023 года. Предприятие, на котором ранее выпускали модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сейчас занимается производством автомобилей китайских брендов SWM, JMC и BAIC. На пике производства, в допандемийном 2019 году, завод выпустил 212 тысяч машин.