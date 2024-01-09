С нового года поставки куриных яиц из Белоруссии выросли почти вдвое

С 1 по 9 января 2024 года поставки в Россию куриных яиц из Белоруссии выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

«За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 млн штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц», — сообщили в ведомстве, уточнив, что в минувшем году из Белоруссии в Россию ввезли более 510,8 млн штук яиц.

Напомним, ранее во вторник, 9 января, стало известно, что 5 января в РФ ввезена вторая партия пищевых яиц из Турции в количестве 316 800 штук для дальнейшей реализации. Первую партию яиц такого же объема доставили из Турции 3 января. Кроме того, в декабре в Россию поставлялись куриные яйца из Азербайджана.