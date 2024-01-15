Алиханов надеется на «сохранение положительной динамики» торгового порта после национализации

Региональные власти надеются на «сохранение положительной динамики грузооборота» Калининградского морского торгового порта. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос представителей бизнеса о перспективах развития терминала «в связи с передачей его государству». Ответ главы региона приводит на своем сайте Калининградская торгово-промышленная палата.

Как утверждает Алиханов, за десять месяцев 2023 года грузооборот торгового порта увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 22% — до 1 295,9 тысячи тонн. «В настоящее время прорабатываются различные варианты определения нового оператора терминала. Надеемся на сохранение положительной динамики грузооборота данного морского терминала», — приводит КТПП слова губернатора.

Ранее Антон Алиханов заявлял, что Калининградский морской торговый порт может перейти к крупному инвестору. По его словам, региональные власти работают «с несколькими игроками», переговоры ведутся в том числе с арендаторами предприятия.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о продаже 45,5% акций Калининградского морского торгового порта, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При этом сделки не согласовали с правительством РФ. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.