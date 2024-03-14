В порту Пионерского рассчитывают принять первые грузовые паромы через 4 месяца

Один из причалов в Пионерском планируют запустить до официального окончания строительства порта летом текущего года. Об этом со ссылкой на начальника калининградского управления ФГУП «Росморпорт» Андрея Мошкова сообщает «Интерфакс».



«В настоящее время идет активная фаза строительства порта. Рассматривается вопрос о выделении терминала „Причал № 1“ для эксплуатации. Он будет работать в первую очередь, принимая грузовые суда. В июле надеемся подготовить соответствующую инфраструктуру и принимать там автомобильные паромы», — сказал Мошков.

Задействовать терминал в Пионерском планируется в тех случаях, когда возникнут очереди в порту Балтийска. Последний сейчас является основным для приема судов на грузовой морской линии, связывающей Калининградскую область и «большую» Россию. При этом в ближайшее время власти анонсировали появление на этой линии новых судов. В частности, в апреле, по словам Мошкова на нее должен выйти грузопассажирский паром, который будет способен брать на борт до ста автопоездов.

Ранее областные власти сообщали, что первый «технический заход» судна в порт должен произойти в марте. Для перевозки грузов к порту была построена новая двухкилометровая дорога.

Строительство терминала ведет госучреждение «Морская спасательная служба», стоимость контракта — 8,5 млрд рублей. Подрядчик неоднократно получал претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик, часть контракта на достройку порта отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд рублей на строительство пассажирского терминала.

Строительные работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года, срок исполнения всего контракта — 20 января 2025 года. Изначально строительство порта должно было завершиться в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Как отмечает «Интерфакс», проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Он также рассчитан на прием порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.

На начало марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.