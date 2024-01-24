Новый завод строительных материалов в Храброво начал производство в тестовом режиме

«Калининградский завод строительных материалов», расположенный на территории индустриального парка «Храброво», начал выпуск продукции в тестовом режиме. Об этом сообщили в Корпорации развития Калининградской области со ссылкой на руководство предприятия.



«В конце прошлого года ООО „КЗСМ“ получило разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного здания на территории индустриального парка. Сейчас здесь завершаются пуско-наладочные работы», — говорится в сообщении.

Предприятие ориентировано на выпуск кровельных материалов — профлиста и металлочерепицы, а также комплектующих для электроустановок. Объём инвестиций в новое производство превысил 150 млн рублей. В рамках второй очереди реализации проекта компания планирует построить в индустриальном парке логистический центр. Работы стартуют в 2024 году.

Генеральный директор «Калининградского завода строительных материалов» Алексей Павликов возглавляет также компанию «Балтэнергосервис» и входит в число инвесторов замка Тапиау и исторической гостиницы в Черняховске.