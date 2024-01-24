Новый завод строительных материалов в Храброво начал производство в тестовом режиме

Новый завод строительных материалов в Храброво начал производство в тестовом режиме
Фото: Telegram-канал Корпорации развития Калининградской области
Все новости по теме: Экономика

«Калининградский завод строительных материалов», расположенный на территории индустриального парка «Храброво», начал выпуск продукции в тестовом режиме. Об этом сообщили в Корпорации развития Калининградской области со ссылкой на руководство предприятия.

«В конце прошлого года ООО „КЗСМ“ получило разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного здания на территории индустриального парка. Сейчас здесь завершаются пуско-наладочные работы», — говорится в сообщении.

Предприятие ориентировано на выпуск кровельных материалов — профлиста и металлочерепицы, а также комплектующих для электроустановок. Объём инвестиций в новое производство превысил 150 млн рублей. В рамках второй очереди реализации проекта компания планирует построить в индустриальном парке логистический центр. Работы стартуют в 2024 году.

Генеральный директор «Калининградского завода строительных материалов» Алексей Павликов возглавляет также компанию «Балтэнергосервис» и входит в число инвесторов замка Тапиау и исторической гостиницы в Черняховске.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter