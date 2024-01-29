Росптицесоюз: в России 98% племенных кур имеют иностранное происхождение

В России доля племенных кур, имеющих иностранное происхождение, приближается к ста процентам. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на президента Росптицесоюза Владимира Фисинина.



«У нас сейчас 98 процентов так называемой племенной продукции, то есть яйца и птиц-прародителей, завозится из-за рубежа, — отметил Фисинин. — И уже на этой продукции на нашей территории выращиваются родительские стада — от них мы получаем инкубационное яйцо, а из него уже выращиваем кур, которые потом отправляются на мясопроизводства».

Таким образом, большая часть мяса курицы на российских прилавках юридически является отечественной продукцией (производится на российских заводах и продается под отечественными торговыми марками), однако в первом поколении его можно считать иностранным.

При этом производители намерены к 2031 году увеличить доля производства новых отечественных конкурентоспособных кроссов мясных кур до 25%. Такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по селекции и генетике в животноводстве», опубликованному 24 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Восстановить отечественную племенную базу должен помочь, по данным Росптицесоюза, гибрид «Смена-9». Фисинин уверяет, что по ряду параметров он превосходит импортные кроссы (курица быстрее растет и дольше живет, а также легче переносит болезни). Кроме того, через три должен появиться гибрид «Смена-10».