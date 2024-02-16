Облвласти рассчитывают сохранить объемы экспорта рыбконсервов за счет квот

Введение квот на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области позволит сохранить объемы экспорта, географию поставок и рентабельность производств. Об этом заявили в пресс-службе регионального минсельхоза.



В ведомстве напомнили, что в декабре кабмин также поддержал инициативу областных властей об отмене экспортной пошлины на вывоз соевого белкового концентрата. Его единственным производителем в России является группа компаний «Содружество».

«Данные меры государственной поддержки позволят выровнять показатели экспортных поставок товаров сразу в нескольких отраслях. В перспективе это поможет не только восстановить объемы экспортных поставок, но и дать возможность калининградским производителям расширить географию продаж и, возможно, нарастить темпы реализации продукции на внешние рынки», — говорится в сообщении минсельхоза.

Правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза в середине февраля. Постановление об этом опубликовали на портале правовой информации. По данным областного минсельхоза, на долю региона приходится до 30% экспортных поставок рыбной консервированной продукции.