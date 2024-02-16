Облвласти рассчитывают сохранить объемы экспорта рыбконсервов за счет квот

Все новости по теме: Рыбная отрасль

Введение квот на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области позволит сохранить объемы экспорта, географию поставок и рентабельность производств. Об этом заявили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В ведомстве напомнили, что в декабре кабмин также поддержал инициативу областных властей об отмене экспортной пошлины на вывоз соевого белкового концентрата. Его единственным производителем в России является группа компаний «Содружество».

«Данные меры государственной поддержки позволят выровнять показатели экспортных поставок товаров сразу в нескольких отраслях. В перспективе это поможет не только восстановить объемы экспортных поставок, но и дать возможность калининградским производителям расширить географию продаж и, возможно, нарастить темпы реализации продукции на внешние рынки», — говорится в сообщении минсельхоза.

Правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза в середине февраля. Постановление об этом опубликовали на портале правовой информации. По данным областного минсельхоза, на долю региона приходится до 30% экспортных поставок рыбной консервированной продукции.

Из-за введения новых экспортных пошлин калининградское предприятие «За Родину» с 1 октября приостановило экспорт рыбных консервов. Группа компаний экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter