На конкурс по выбору застройки курорта «Белая Дюна» выделили 3 млн рублей

На закрытый конкурс по разработке архитектурно-градостроительной застройки курорта «Белая Дюна» выделили 3 млн рублей. Проекты подготовит калининградское отделение Союза архитекторов России. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Участникам конкурса необходимо будет предусмотреть размещение нескольких отелей общей ёмкостью 1480 номеров. Среди рекомендованных объектов значатся спортивный центр, аквапарк, арена киберспорта, жилые комплексы, музей, социальная инфраструктура, зелёные зоны, общественно-деловой кластер и др. В проекте застройки также необходимо рассмотреть строительство променада и пирса с причалом, дороги с тротуаром, освещением и велополосой, несколько трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и т.д.

Согласно проекту контракта, площадь территории конкурсного проектирования равняется 479 га. Она расположена на земельных участках с номерами 39:05:030612, 39:05:030614 и 39:05:030615. Заказчиком проведения закрытого конкурса является Корпорация развития Калининградской области. На него выделили 2,95 млн рублей. Услуги необходимо оказать в течение 180 дней.

«Проект является частью комплексного инвестиционного проекта „Русская Балтика“ федеральной программы „Пять морей и озеро Байкал“ по созданию круглогодичных курортов. <...> В связи со знаковым местоположением данной территории и планируемым развитием, градостроительное освоение данной территории позволяет создать новый визуальный образ морского фасада Калининградского побережья Балтийского моря и повысить его туристическую привлекательность», — говорится в документации к аукциону.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест.

Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, при этом объём частных инвестиций должен составить почти 380 млрд, государственного финансирования — примерно 37. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна» окупит себя за 11,3 года. В ноябре 2024 года его признали масштабным инвестиционным проектом.

На будущем курорте также планируют открыть кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства. В январе под Поваровкой начались начались геодезические изыскания для проектирования объекта.