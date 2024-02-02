«Какое-то издевательство»: калининградцы жалуются на проблемы с паромными перевозками авто

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Услуга паромной перевозки автомобиля в силу понятных причин пользуется спросом среди жителей Калининградской области и тех, кто собирается ими стать. Экономическая блокада региона и связанные с этим транспортные ограничения сделали её ещё более востребованной. Однако жители региона сообщают, что сроки перевозки в последнее время неоднократно сдвигают. Подробности — в публикации «Нового Калининграда».



Автомобили из «большой» России в Калининград переправляют на паромной линии Усть-Луга — Балтийск. Единственный грузовой агент и экспедитор в порту Усть-Луга — компания «Имэкс Сервис». На ее сайте говорится, что на линии круглогодично работают четыре грузовых парома: «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», каждый из которых курсирует с периодичностью раз в пять дней. Стоимость перевозки авто зависит от его габаритов и веса. Однако сейчас на линии работает три судна: паром «Амбал» в конце декабря ушёл на плановый ремонт.

Житель Калининграда Михаил рассказал, что за последние полгода заказывал услугу перевозки легкового автомобиля дважды. Он утверждает, что в первый раз согласился помимо основной суммы дополнительно оплатить услуги брокера. «И мне отправили всё за три или четыре дня», — пояснил мужчина разговоре с «Новым Калининградом».

Во второй раз калининградец решил обратиться напрямую к грузовому агенту порта. Житель региона отправил заявку 9 января и забронировал место на 30 января. Но срок сдвигали четыре раза, утверждает мужчина, и в итоге перенесли его на 8 февраля. «Это превратится еще в 10-е или в 15-е, скорее всего. То есть по факту уйдёт полтора месяца, чтобы машину загрузить на паром», — предположил автомобилист.

По словам Михаила, он пытался ускорить срок отправки с помощью телеграм-канала компании, в котором регулярно появляются сообщения о высвободившихся местах, но сделать это не удалось. «Когда в телеграм-канал приходит сообщение о том, что открыто бронирование на такое-то судно, на такую-то дату, то теоретически нужно заходить на сайт, заполнять заявку, и можно бронировать себе место, — пояснил калининградец. — Я захожу на их сайт, начинаю заполнять заявку. Там надо ввести свои данные: фамилия, имя, отчество, адрес и все прочее, номер паспорта. Я делаю это быстро и когда нажимаю в конце „забронировать“, то мест уже нет».

По мнению автомобилиста, «просто так „схватить“ заявку практически нереально». «Я не знаю, может, кто-то, конечно, и смог, у меня не получается. Я несколько раз пробовал». Житель области также остался недоволен качеством сервиса в порту. «Система выдачи в Балтийске — я там уже был один раз — работает как век назад, наверное. Там до сих пор люди пишут под копирку, в бланке, 24-й год на дворе, гоняют людей взад-вперёд: „Поставьте печать там, поставьте здесь, надо зайти туда, надо зайти сюда. А вы не поставили здесь, вам надо вернуться“. Это выглядит как просто какое-то издевательство над людьми, на самом деле».





«Новый Калининград» обратился к ещё нескольким жителям региона, перевозившим машины паромом, в одном из местных чатов, чтобы узнать, сталкивались ли они с похожими проблемами. «Записались глубоко заранее, — рассказала одна из собеседниц, — Но машина ушла на пароме дней на 10 позже. Объясняли более срочными грузами. При получении авто в Балтийске ждали полдня». В то же время другой житель области высказал мнение, что с учетом отправки необходимых Калининградской области грузов «гражданские грузоперевозки не могут быть постоянно стабильными». «Это понимает большинство грузоотправителей и грузополучателей», — указал мужчина.

Собеседники, отправлявшие авто паромом более года назад, в целом остались довольны услугой и сроками доставки. Вопросы вызвала лишь организация работы с отправителями в порту Усть-Луги. Зона ожидания там, по словам водителей, отсутствует, ни от дождя, ни от палящего солнца укрыться негде. Ещё одна проблема — транспортная доступность Усть-Луги. «Всё нормально было, одна загвоздка — оттуда не уедешь, когда машину оставишь», — отметил один из жителей региона.

В компании «Имэкс Сервис» задержки с отправкой автомобилей объяснили изменением расписания паромов. «Дата может переноситься, исходя из изменений в расписании. Расписанием занимается судовладелец. <...> Дата сдвигается обычно по погодным и иным условиям. <...> Расписание в зимний период часто меняется, так как ветерок чуть-чуть подует — паромы не могут пойти. Волна большая, и они стоят до ожидания погодных условий», — пояснили в компании «Новому Калининграду».

На вопрос о том, действительно ли услуги брокера позволяют отправить машину паромом быстрее, в «Имэкс Сервисе» ответили, что не обладают такой информацией. «Не понимаю, о чём вы», — ответил собеседник. На своём сайте «Имэкс Сервис» предупреждает клиентов о том, что время и дата могут быть изменены «из-за неблагоприятных погодных условий или увеличения объёма грузоперевозок». «Новый Калининград» направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с перевозкой легковых автомобилей в Росморпорт.

Региональные власти ранее заявляли, что в настоящее время считают транспортировку грузов паромами важнее, чем перевозку на судах легковых авто и пассажиров. Губернатор Антон Алиханов в ноябре сообщал, что не видит острой необходимости в запуске круизного лайнера, который мог бы перевозить и людей, и автомобили. «У нас и так есть паромы, на которых можно перевозить машины. Другой вопрос, что тарифы не устраивают. Откровенно говоря, нам паромы нужны для перевозки грузов», — приводила слова Алиханова ГТРК «Калининград».