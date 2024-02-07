«Объективные сложности»: как объясняют задержки судов на калининградской линии

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Перенос сроков отправки легковых автомобилей, на который в последние месяцы жалуются калининградцы, оператор паромной линии Усть-Луга — Балтийск — ФГУП «Росморпорт» связывает со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».



«Росморпорт» — оператор трёх из четырёх работающих на линии железнодорожных паромов — «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и «Балтийск». Каждый из них, согласно расписанию, должен курсировать раз в пять дней. Однако, судя по сообщениям отправителей о неоднократных переносах сроков отправки грузов, следовать графику получается не всегда.

«Изменения в расписании движения паромов в январе 2024 года вызваны штормовыми явлениями на Балтике со скоростью ветра, достигавшей 30 м/с, что не позволяло обеспечить безопасные переходы паромов в соответствии с установленным ранее графиком без рисков повреждения судового груза. График движения паромов при нормальных условиях предполагает осуществление пяти кругорейсов (Балтийск — Усть-Луга — Балтийск) в месяц каждого из паромов», — отметили в пресс-службе.

В январе 2024 года из-за штормов паром «Генерал Черняховский» выполнил четыре рейса вместо пяти, паром «Балтийск» — три. Не отстал от графика только «Маршал Рокоссовский».

Помимо погодных условий на сроки отправки грузов влияют ограничения провозной ёмкости паромного флота. Как сообщили в «Росморпорте», на предприятии утверждён определённый порядок предоставления мест на пароме. Около 70% провозной ёмкости судна используется для перевозки железнодорожных вагонов. «В отношении накатной техники — в первую очередь резервируются места под перевозку критически важных грузов для нужд региона по обращениям правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти России, для нужд предприятий, реализующих государственные и муниципальные контракты на территории региона», — подчеркнули в пресс-службе.

Оставшаяся провозная ёмкость реализуется в общем порядке через уполномоченных агентов для грузовладельцев, осуществляющих льготные перевозки санкционных грузов.





Под перевозку легковых автомобилей физических лиц и дилеров, осуществляющих реализацию машин на территории Калининградской области, резервируется не более 120 погонных метров парома. Этого места хватает примерно для 25 легковых автомобилей, пояснили в пресс-службе. Отмечается также, что места бронируются через сайт «в установленном порядке». «Грузовладельцы действительно испытывают объективные сложности в определении очерёдности приёма грузов с использованием интернет-ресурсов к перевозке на пароме ввиду ограничения предложения мест на паромах», — заключили в «Росморпорте».

«Какое-то издевательство»: калининградцы жалуются на проблемы с паромными перевозками авто

Оператор паромной линии Усть-Луга — Балтийск ввёл ряд правил, «препятствующих созданию предпосылок для недобросовестных действий на рынке». Заявка на оказание услуг по перевозке грузов аннулируется в следующих случаях:

— в графы «клиент», «отправитель», «получатель», «тип транспортного средства», «наименование груза» были внесены изменения;

— заказчик применил код или программное обеспечение, которое влияет на процесс заполнения заявки;

— заявленная техника не была доставлена к назначенному рейсу согласно расписанию.

Также на предприятии заявили, что не располагают информацией «о подтвержденных фактах каких-либо доплат брокеру за внеочередную перевозку автотехники на борту паромов, оператором которых является ФГУП «Росморпорт».

На этом фоне ООО «Оборонлогистика», оператор железнодорожного парома «Амбал» и нескольких работающих на калининградской линии сухогрузов (в январе это были «Спарта», «Спарта II» и «Пижма»), предупредил владельцев грузов о возможных задержках рейсов и грузовых операций в феврале в связи со штормами и тяжёлой ледовой обстановкой в Балтийском море. Для сопровождения части судов привлечены 12 ледоколов «Росморпорта». Впрочем, также сообщается, что высокий ледовый класс железнодорожных паромов «позволяет им осуществлять самостоятельное плавание без ледокольной проводки».

При этом паром «Амбал» сейчас не задействован — его сняли с калининградской морской линии на плановый ремонт в конце декабря. Как сообщал оператор, из-за санкций иностранные запчасти для парома закупить не удастся. Необходимые детали планируют изготавливать на российских предприятиях.

С начала года об усилении ветра в регионе до 17-25 м/с объявляли 14 раз.

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград