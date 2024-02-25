Алиханов: мы за то, чтобы убрать электронную очередь на границе с Литвой

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Региональные власти выступают за остановку электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе, но это направление курирует Минтранс РФ. Так губернатор Антон Алиханов ответил на своей странице «ВКонтакте» на жалобу о коллапсе, возникшем у грузоперевозчиков при выезде из Калининградской области.

«Электронная очередь, если вы о ней, не наша ответственность, мы за то, чтобы ее убрать, — сообщил Алиханов. — Но то, что виноваты литовцы — факт. Они пропускают по 60-80-90 машин, а должны хотя бы 150-200».

На вопрос о том, зачем Росгранстрой открывает бронь на 14 машин в час, если Литва пропускает по три-четыре грузовика, губернатор ответил: «За это отвечает Росграница (Минтранс), мы за то, чтобы остановить электронную очередь или доработать её так, как это было сделано с системой бронирования на паромы (после доработки там всё работает на хорошем уровне)».

По данным Росгранстроя, на 9:00 25 февраля в очереди перед пунктом пропуска в Чернышевском находилось около 70 большегрузов, в накопителе — еще порядка 20. Отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 213 часов.

В начале февраля дальнобойщики сообщали, что Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони требовалось лично прибыть на границу к полуночи. После этого в областном правительстве проинформировали, что ночное бронирование решено отменить, талоны будут выдавать на 15 дней вперед.


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