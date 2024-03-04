Алиханов подписал указ о квотах на беспошлинный экспорт рыбных консервов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ об утверждении правил распределения тарифной квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов, икры, ракообразных и моллюсков. Документ вступает в силу с момента опубликования, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.



15 февраля правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза.

Квота на экспорт консервов из рыбы составит 4,4 тысячи тонн, на экспорт консервированных морепродуктов — 100 тонн. Послабление будет действовать до конца 2024 года.

«Введение беспошлинных квот позволит сохранить объёмы экспорта, географию внешнеторговых поставок, а также рентабельность региональных производств», — прокомментировали в региональном минсельхозе.

В настоящее время указ № 19-у от 4 марта 2024 года не размещён на портале правовой информации.

Ранее председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич сообщал, что его компания не может возобновить экспорт рыбных консервов из Калининградской области из-за проблем с согласованием документов.